FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo italiano di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Firenze con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un 81enne, residente in via Baracca. L’arrestato, per derubare l’anziano, si è finto un carabiniere, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli in oro. A fermarlo sono stati gli agenti della squadra mobile, impegnati in un servizio mirato di contrasto alle truffe agli anziani, con diverse pattuglie dislocate nella zona.

I poliziotti hanno notato il 52enne mentre si muoveva con fare sospetto, intrattenendo diverse conversazioni telefoniche prima di salire rapidamente in auto. Il veicolo è stato quindi seguito dagli investigatori. Arrivato in via Baracca, l’uomo si è fermato davanti a un palazzo, continuando a controllare il telefono. Dopo essere tornato per un momento alla macchina, è rientrato verso l’edificio indossando una tracolla, un cappellino e occhiali da sole, apparentemente per camuffare il proprio aspetto. Ha quindi suonato al citofono ed è entrato nel condominio.

Gli agenti, pronti a intervenire, lo hanno visto uscire poco dopo precipitosamente dal portone, scavalcare il cancello e dirigersi di corsa verso l’auto. Bloccato immediatamente dalle pattuglie appostate, il 52enne avrebbe ammesso di aver derubato un anziano. Durante la perquisizione gli sono stati trovati 8.660 euro in contanti, tre collanine d’oro, dieci ciondoli e due telefoni cellulari. Nel frattempo, un’altra pattuglia è entrata nello stabile, rintracciando l’81enne, che ha confermato di essere stato derubato di denaro e preziosi proprio dall’uomo appena fermato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. Ulteriori elementi sono emersi dall’esame del telefono del 52enne: nella memoria erano presenti alcune fotografie di un falso tesserino dei carabinieri con il suo volto, oltre alle immagini del condominio della vittima e dell’indirizzo dell’abitazione. Dopo l’arresto, l’uomo è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).