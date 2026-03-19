PARIGI (FRANCIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei praticanti di taijiquan si esibiscono durante un evento celebrativo a Parigi, in Francia, il 18 marzo 2026. Ieri, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) a Parigi, si è tenuta una celebrazione in vista della prima Giornata internazionale del taijiquan, che sarà osservata il 21 marzo, all’insegna del tema “Fit for Life, Go for Taiji”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).