Estate 2026 in crescita, quasi 2 milioni di pernottamenti e ospiti al +6%

RIMINI (ITALPRESS) – Più viaggiatori, una domanda internazionale in espansione e una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo. È il quadro dell’estate 2026 delineato da a&o Hostels, prima catena di ostelli in Europa, che in occasione di TTG Travel Experience (Padiglione C7 – Stand 533) presenta i risultati della stagione estiva e analizza l’evoluzione delle abitudini di viaggio, con un focus sul mercato italiano.

Tra giugno e agosto 2026 il gruppo ha accolto 920.994 ospiti nelle proprie strutture europee, in crescita del 6% rispetto agli 869.082 dello stesso periodo del 2025. I pernottamenti hanno raggiunto quota 1.951.774 (+5,3%), mentre l’occupazione delle camere si è attestata all’85,1%, sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Tra le tendenze più significative dell’estate emerge la crescita dei flussi turistici internazionali all’interno del network a&o: il 53,7% dei pernottamenti complessivi è stato generato da ospiti provenienti da un Paese diverso da quello in cui si trova la struttura, rispetto al 50,6% del 2025. I pernottamenti dei viaggiatori internazionali sono aumentati dell’11,8% su base annua, confermando la crescente mobilità tra le destinazioni europee in cui opera il gruppo. La Germania rimane il principale mercato di provenienza, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. La crescita più significativa si registra dall’Irlanda, dove i pernottamenti sono passati da 12.578 a 33.694, seguita da Regno Unito (+52,9%), Spagna (+25,1%), Stati Uniti (+24,3%), Francia (+19,4%) e Italia (+18,4%).

Cambia anche il modo di organizzare il viaggio. Nell’estate 2026 gli ospiti a&o hanno prenotato mediamente 88 giorni prima della partenza, contro i 69 giorni del 2025, con un anticipo di quasi tre settimane. Un dato che evidenzia una maggiore pianificazione dei soggiorni urbani, mentre la durata media della permanenza rimane stabile, poco sopra le due notti. La posizione delle strutture, prevalentemente vicine alle stazioni ferroviarie e ben collegate ai trasporti pubblici, rappresenta inoltre un elemento di interesse per chi desidera organizzare itinerari tra più città europee, con attenzione ai tempi di spostamento e ai costi complessivi del viaggio.

L’estate 2026 conferma anche l’evoluzione del pubblico che sceglie le strutture a&o. Il segmento dei viaggiatori individuali rappresenta il 68,4% dei pernottamenti, mentre il restante 31,6% è generato dai gruppi organizzati, comprese le scolaresche. Analizzando le tipologie di prenotazione, le coppie costituiscono circa il 39% del totale, seguite dai viaggiatori solitari (25%) e dalle famiglie (16%).Coppie e famiglie rappresentano insieme circa il 55% delle prenotazioni, a testimonianza di come l’ospitalità budget sia ormai una soluzione trasversale, non più associata esclusivamente ai viaggiatori più giovani.

In risposta alla crescente attenzione alla spesa turistica, a&o ha inoltre rilanciato la formula che consente ai figli fino a 18 anni di pernottare gratuitamente nella camera dei genitori. L’iniziativa è disponibile nei diversi mercati del gruppo senza una scadenza stagionale prestabilita e punta a rendere più accessibili i soggiorni urbani per le famiglie.

“L’estate 2026 è stata positiva per a&o: abbiamo accolto circa il 6% di ospiti in più rispetto all’anno precedente, mantenendo un’occupazione delle camere intorno all’85%. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, inflazione e aumento dei prezzi, questi risultati dimostrano la tenuta della domanda di viaggi accessibili in Europa. Per il 2027 prevediamo un contesto più stabile, un’ulteriore crescita dei viaggiatori e una ripresa dei prezzi”, commenta Oliver Winter, Fondatore e CEO di a&o Hostels.

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