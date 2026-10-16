Esperta cinese di lotta alla desertificazione invita a unirsi per il pianeta

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Una delle massime esperte cinesi nella lotta alla desertificazione ha lanciato un appello all’unità globale per tutelare la sicurezza alimentare e l’ambiente.

Yin Yuzhen, che ha dedicato oltre quattro decenni della sua vita al ripristino dell’area sabbiosa di Maowusu, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, ha dichiarato in una recente intervista a Xinhua di voler condividere la propria esperienza e ispirare sforzi collettivi per salvaguardare il futuro del pianeta.

Ieri Yin è stata nominata una delle 100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Parlando con Xinhua a Roma, ha spiegato che la lotta alla desertificazione ha trasformato l’ambiente locale, ma ha anche creato nuove opportunità per gli abitanti delle zone rurali affinché potessero migliorare le proprie condizioni di vita.

“Ho dedicato più di 40 anni a trasformare questo deserto e ora qui si possono coltivare alimenti di ogni tipo”, ha affermato Yin.

Da quando ha piantato il suo primo albero nel 1986, Yin ha contribuito a rinverdire oltre 70.000 mu, pari a circa 4.667 ettari, di terreno sabbioso: una superficie equivalente a circa 6.500 campi da calcio regolamentari. Oggi l’area ospita una maggiore varietà di colture e piante, tra cui ciliegi e rose, creando nuove opportunità per la produzione agricola e la crescita dei redditi.

Per Yin, la lotta alla desertificazione è strettamente legata alla sicurezza alimentare. “Se non riusciamo a fermare l’avanzata della sabbia, come possiamo ottenere buoni raccolti quando arrivano le tempeste di sabbia? Come possiamo migliorare il suolo?”, ha affermato, sottolineando che proteggere il terreno è essenziale per ottenere prodotti agricoli di qualità e garantire che il ripristino ecologico porti benefici alle comunità locali.

“L’area sabbiosa di Maowusu è diventata verde e ora sta diventando una terra d’oro”, ha dichiarato Yin, descrivendo questa trasformazione come un esempio del concetto cinese secondo cui acque limpide e montagne rigogliose sono beni di inestimabile valore.

Il lavoro di Yin ha anche fatto nascere un’amicizia che supera i confini nazionali. Nel 1999 Ronald Sakolsky, uno statunitense che all’epoca insegnava in Cina, vide un servizio televisivo sull’impegno di Yin nel piantare alberi e raccolse 5.000 dollari per sostenere la sua opera.

Come gli alberi, la loro amicizia è cresciuta e ha resistito nel tempo.

“Anche se veniamo da due Paesi diversi e parliamo lingue diverse, i nostri cuori sono uniti”, ha dichiarato Yin.

Per lei, questa amicizia riflette la necessità di una cooperazione internazionale nella tutela dell’ambiente.

“È come la visione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità proposta dalla Cina. Anche se veniamo da Paesi diversi, viviamo sullo stesso pianeta”, ha affermato. “Dobbiamo unirci per avere cura della natura e proteggere il nostro pianeta”.

Yin spera di condividere la propria esperienza con le comunità che devono affrontare il degrado del suolo, la siccità e la desertificazione. Pur nella diversità delle condizioni da una regione all’altra, ritiene che la determinazione e approcci adattati alle realtà locali possano aiutare a recuperare i terreni degradati e migliorare la vita delle persone.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2026 come Anno internazionale della donna agricoltrice. Yin ha sottolineato che le donne svolgono un ruolo importante nelle famiglie e nella società e meritano maggiore sostegno e più opportunità nell’agricoltura e nello sviluppo rurale.

“Non hanno bisogno soltanto di pari dignità, ma anche di maggiori opportunità per mettere a frutto le proprie capacità”, ha affermato. “Basta dare loro un po’ di sole e fioriranno”.

La nomina tra le 100 eroine della FAO rappresenta sia un riconoscimento dell’impegno passato profuso da Yin sia un incoraggiamento a proseguire la sua opera, che dimostra come la perseveranza e la cooperazione possano trasformare terre aride in un paesaggio fertile.

“Come un cavallo mongolo, continuerò ad andare avanti con perseveranza e determinazione”, ha dichiarato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).