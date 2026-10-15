ONU, rapporto sull’inclusione sociale: Italia quartultima tra i Paesi europei ad alto reddito, Malta prima

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Malta è prima, seguita da Irlanda e Danimarca. L’Italia, invece, è quartultima tra i 31 Paesi europei ad alto reddito esaminati. È uno dei risultati più sorprendenti del World Social Report 2026, presentato oggi alle Nazioni Unite dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali (UN DESA). Il rapporto introduce un nuovo indice, il Socially Inclusive Transformation (SIT), che misura quanto le trasformazioni economiche, digitali ed energetiche si traducano effettivamente in inclusione sociale.

Nella classifica europea dei Paesi ad alto reddito, Malta guida con 159,77 punti, seguita dall’Irlanda (156,98) e dalla Danimarca (155,58). L’Italia si ferma a 133,19 punti, dietro Croazia (134,93), Bulgaria (135,78) e Russia (136,39) e davanti solo a Grecia, Lettonia e Romania. Il risultato italiano deriva da 58,36 punti nell’indicatore delle trasformazioni e 74,83 in quello dell’inclusione.

Il dato più interessante riguarda però le grandi potenze. Stati Uniti e Cina figurano, insieme a Malta, Irlanda e Singapore, tra i cinque Paesi con i risultati migliori nelle trasformazioni economiche, digitali ed energetiche. Nessuno di questi cinque, tuttavia, compare tra i primi cinque per inclusione sociale, graduatoria guidata da Belgio, Finlandia, Islanda, Paesi Bassi e Svezia. Il messaggio dell’ONU è chiaro: innovazione e crescita non garantiscono automaticamente che i benefici raggiungano tutti i cittadini.

Sono le politiche pubbliche a determinare chi resta indietro. I numeri globali confermano l’allarme. Nel 2025 il 58% dei lavoratori era occupato nell’economia informale, il 27% delle giovani donne tra 15 e 24 anni non studiava né lavorava e 2,2 miliardi di persone non disponevano di accesso a Internet.

Inoltre, 887 milioni degli 1,1 miliardi di persone in povertà multidimensionale risultano esposti ad almeno un grave rischio climatico. Rinviare di dieci anni gli investimenti nella protezione sociale potrebbe comportare, secondo le simulazioni del rapporto, una perdita del 12% della produzione economica rispetto ai Paesi che intervengono tempestivamente.

Durante la conferenza stampa di giovedì al Palazzo di Vetro, alla quale sono intervenute Bjørg Sandkjær, sottosegretaria generale dell’ONU per il coordinamento delle politiche, e Rashmi Banga, responsabile del settore di ricerca sullo sviluppo dell’UN DESA, Italpress ha chiesto quale sia il loro ruolo concreto dopo aver individuato queste disuguaglianze: limitarsi a lanciare l’allarme col rapporto oppure aiutare direttamente i governi a correggerle? Dalla risposta è emerso che il compito principale del rapporto è identificare i problemi e indicare le priorità sulle quali i governi dovrebbero intervenire.

La conclusione dell’ONU è che investire nell’inclusione sociale non rappresenta soltanto una scelta di giustizia, ma anche una strategia economica per sostenere crescita e produttività.

-Foto Italpress-

(ITALPRESS).