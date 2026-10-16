Cina: Hong Kong istituisce centro per promuovere uso industriale di IA incarnata

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo polo internazionale di Hong Kong dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) incarnata è stato inaugurato ieri, nell’ambito degli sforzi della città volti a promuovere l’impiego industriale dell’IA.

Il polo, avviato dall’Hong Kong Industrial Artificial Intelligence & Robotics Center, che fa capo all’Hong Kong Productivity Council (HKPC), riunirà sette partner per il supporto tecnologico e otto partner globali per gli scenari di simulazione, con l’obiettivo di ampliare l’impiego dell’IA incarnata nella produzione manifatturiera, nella logistica intelligente, nei servizi al dettaglio, nella manutenzione e nei servizi pubblici.

La chiave per sviluppare l’IA incarnata risiede nella capacità di adattare i robot umanoidi a diversi contesti, ha dichiarato il presidente dell’HKPC, Sunny Tan. Il polo addestrerà gli umanoidi attraverso simulazioni ispirate ad attività della vita reale svolte in Paesi e regioni di tutto il mondo, per aiutare gli sviluppatori ad accelerare l’ingresso nei mercati della Cina continentale e all’estero.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, Sun Dong, segretario per l’Innovazione, la tecnologia e l’industria del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), ha sottolineato che i robot umanoidi e l’IA incarnata rappresentano tecnologie rivoluzionarie, in grado di stimolare la trasformazione industriale. Hong Kong, ha aggiunto, farà leva sui propri punti di forza per portare la tecnologia nelle fabbriche e promuovere una nuova industrializzazione.

Portando avanti la propria strategia a favore dell’IA, il governo di Hong Kong investirà un ulteriore miliardo di dollari di Hong Kong, pari a circa 127 milioni di dollari statunitensi, nel programma di sovvenzioni dedicato all’intelligenza artificiale. Predisporrà inoltre entro quest’anno un fondo industriale da 10 miliardi di dollari di Hong Kong per convogliare gli investimenti di mercato verso l’IA e i robot umanoidi, ha dichiarato Sun.

(ITALPRESS).