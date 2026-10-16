Malta difenderà i propri interessi nei negoziati sul bilancio dell’Ue per il 2028-2034

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta continuerà a difendere i propri interessi nazionali nei negoziati sul bilancio a lungo termine dell’Unione europea per il periodo 2028-2034, con particolare attenzione alla tutela dei finanziamenti destinati alla coesione, all’agricoltura e alla pesca. Lo ha dichiarato il primo ministro maltese Robert Abela, intervenendo al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles.

“Dal punto di vista di Malta, i negoziati rivestono un’importanza particolare a causa dei limiti geografici del Paese, delle dimensioni ridotte del mercato interno e della dipendenza dai collegamenti internazionali”, ha affermato Abela.

Il premier ha sottolineato che i fondi destinati alla politica di coesione non devono essere penalizzati, evidenziando il loro contributo allo sviluppo economico e sociale di Malta. Abela ha inoltre ribadito l’importanza di garantire energia a prezzi accessibili, collegamenti di trasporto affidabili e infrastrutture resilienti, elementi che ha definito essenziali per uno Stato insulare.

Per Malta, la sfida sarà assicurarsi finanziamenti adeguati, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi comuni europei e rispondendo alle nuove pressioni economiche e geopolitiche.

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(ITALPRESS).