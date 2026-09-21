NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ballerini si esibiscono nel dramma danzato cinese Mulan al Lincoln Center di New York, negli Stati Uniti, il 19 settembre 2026. Il dramma danzato Mulan, presentato dal China Arts and Entertainment Group, è andato in scena al Lincoln Center di New York, davanti a oltre 2.000 spettatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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