Diversi marchi cinesi al Salone dell’automobile e del tuning di Budapest

BUDAPEST (UNGHERIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano lo stand del marchio automobilistico cinese Geely durante il Salone internazionale dell’automobile e del tuning a Budapest, in Ungheria, il 13 marzo 2026. Il Salone internazionale dell’automobile e del tuning si è aperto venerdì, con la partecipazione di diversi marchi automobilistici cinesi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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