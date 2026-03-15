Diversi marchi cinesi al Salone dell’automobile e del tuning di Budapest

BUDAPEST (UNGHERIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano lo stand del marchio automobilistico cinese Geely durante il Salone internazionale dell’automobile e del tuning a Budapest, in Ungheria, il 13 marzo 2026. Il Salone internazionale dell’automobile e del tuning si è aperto venerdì, con la partecipazione di diversi marchi automobilistici cinesi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).