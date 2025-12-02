FRANCOFORTE (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nonostante la competizione globale, la forte domanda in Cina e condizioni commerciali favorevoli la stanno rendendo una destinazione ancora più attraente per le aziende tedesche, ha affermato un alto dirigente tedesco.

“La Cina è diventata un mercato in cui non solo la domanda è forte, ma anche le altre condizioni ora sono più vantaggiose rispetto al passato”, ha dichiarato Christian Sommer, amministratore delegato e presidente del German Center Shanghai e presidente del German Center di Taicang, in una recente intervista a Xinhua.

In qualità di responsabile di organizzazioni che sostengono le attività delle aziende tedesche in Cina, Sommer ha affermato che i bassi costi dell’elettricità industriale, la stabilità della fornitura energetica, la prevedibilità delle spese di produzione e l’accesso a manodopera qualificata sono i vantaggi che rendono la Cina una destinazione interessante per le imprese tedesche.

Sebbene la catena di approvvigionamento in Asia, soprattutto in Cina, tenda a essere autosufficiente, le aziende tedesche rimangono estremamente interessate a farne parte.

I centri tedeschi di Shanghai e Taicang fungono da piattaforme per aiutare le piccole e medie imprese tedesche a ottenere una presenza più solida in Cina. A Taicang ci sono oltre 500 aziende tedesche, dove “la domanda di servizi di supporto come commercialisti certificati, consulenza legale, IT e studi di design è elevata”.

Poiché la concorrenza in Cina è sempre più intensa, le aziende tedesche si stanno adattando con l’adozine della strategia “local for local”. Sommer la considera un approccio necessario affinché le imprese tedesche rimangano competitive in Cina. Alcune di queste aziende stanno spostando parte delle loro attività di ricerca e sviluppo (R&S) in Cina, ritenendo che i team locali siano meglio posizionati per capire e rispondere alle esigenze del mercato cinese.

Un esempio è il Gemue Group, uno dei principali produttori mondiali di valvole e sistemi di misurazione e controllo, che continua a investire in Cina aggiornando le linee di prodotti esistenti ed espandendosi in nuovi settori.

“Ciò riflette una tendenza più ampia tra le aziende tedesche, che stanno passando da investimenti prettamente nuovi ad aggiornamenti strategici delle operazioni locali”.

Il presidente ha affermato che affrontare da soli le grandi sfide globali è “più lento e difficile”, mentre le partnership garantiscono maggiore efficienza e resilienza. Le differenze tra i Paesi, ha sottolineato Sommer, non dovrebbero essere viste come ostacoli, ma come basi per una collaborazione più profonda. L’uomo ha affermato che la proposta della Cina di costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità lo ha profondamente colpito.

Sommer ha aggiunto che la sua prospettiva non è solo piena di speranza, ma anche di fiducia: “Se Germania e Cina comprendono e rispettano le loro differenze e costruiscono una cooperazione attorno a esse, ciò costituirà una vera fonte di forza per entrambe le parti”.

