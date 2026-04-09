DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dalla Sicilia, sul Mediterraneo, a Dalian, sulla costa nord-orientale della Cina, l’italiano Alessandro Borzì, 27 anni, si è costruito una nuova vita ispirata al fascino per la cultura cinese e per lo stile di vita moderno. Tra studi universitari, cucina cinese e l’adesione a un’estetica ispirata al “nuovo stile cinese”, Borzì sta inseguendo i suoi sogni mentre sperimenta la vita quotidiana in Cina.

Il legame di Borzì con la Cina è iniziato a Milano, dove ha studiato Lingue e culture straniere all’Università degli Studi di Milano. Affascinato dalla civiltà cinese e ottimista sulle prospettive di sviluppo del Paese, ha deciso di imparare il cinese per ampliare le sue opportunità professionali. Dopo cinque anni di studio e un’ulteriore formazione in un Istituto Confucio, ha superato l’esame HSK ed è arrivato a Dalian per proseguire gli studi con il programma internazionale della Liaoning Normal University.

Oggi, parlando correntemente il cinese, Borzì si è pian piano adattato alla vita a Dalian. Nel campus passa spesso il suo tempo libero leggendo, con interessi che spaziano dalle materie accademiche ai classici storici cinesi. È particolarmente attratto dalla cultura tradizionale cinese e integra il “nuovo stile cinese” nella sua vita quotidiana, dall’abbigliamento agli accessori fino agli oggetti di uso comune, molti dei quali acquistati da marchi cinesi. Per lui, questo stile rappresenta una fusione armoniosa tra tradizione e modernità.

La vita a Dalian lo ha colpito anche per la sua comodità. Gli piace visitare i mercati locali, fare acquisti online e usare i servizi di ride-hailing. L’uso diffuso dei veicoli a nuova energia e la comodità della vita quotidiana lo hanno colpito molto. Il ragazzo ha anche sviluppato una passione per la cucina, imparando a preparare piatti cinesi come il tofu stufato con carne macinata e le uova strapazzate con pomodoro. Con semplici elettrodomestici da cucina, riesce a preparare rapidamente i pasti a casa.

Durante la Festa di primavera di quest’anno, Borzì ha viaggiato in diverse città cinesi, tra cui Kunming e Guangzhou, sperimentando culture regionali diverse. “La Cina è vasta e bellissima. Ogni luogo ha un paesaggio e tradizioni uniche”, ha affermato il ragazzo.

Dalla Sicilia a Dalian, Borzì si è gradualmente integrato nella vita in Cina. Con le sue esperienze, offre un vivace quadro della vita cinese contemporanea e, a suo modo, contribuisce agli scambi culturali tra Cina e Italia.

-Foto Xinhua-

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