Cina: investimenti in immobilizzazioni ferroviarie +2,1% nel primo semestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione ferroviaria in Cina ha mantenuto uno slancio costante nella prima metà del 2026, con progressi significativi in una serie di progetti chiave, segnando un solido avvio per lo sviluppo ferroviario del Paese nel periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030). Lo ha dichiarato ieri l’operatore ferroviario nazionale.

Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario hanno raggiunto un totale di 363,2 miliardi di yuan, pari a circa 53,46 miliardi di dollari USA, nei primi sei mesi dell’anno, con un aumento del 2,1% su base annua, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Nel periodo sono entrati in funzione complessivamente 355,2 chilometri di nuove linee ferroviarie, ha riferito la società.

Sono stati compiuti passi avanti in una serie di progetti tecnicamente complessi, a conferma delle crescenti capacità del Paese nelle attrezzature ferroviarie, nella gestione delle costruzioni e nell’edilizia intelligente, ha aggiunto la società.

La Cina ha costruito la più grande rete ferroviaria ad alta velocità al mondo. Alla fine del 2025, la lunghezza complessiva delle linee ferroviarie operative nel Paese aveva raggiunto i 165.000 chilometri, di cui oltre 50.000 ad alta velocità.

Secondo la società, entro il 2030 tale lunghezza dovrebbe raggiungere i 180.000 chilometri, di cui circa 60.000 ad alta velocità.

(ITALPRESS).