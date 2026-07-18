Cina: Hebei, operazioni di soccorso, ripristino infrastrutture dopo piogge (1)

CHENGDE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operatore utilizza un drone per consegnare un generatore di corrente d’emergenza nel villaggio di Baimutang, nella contea autonoma di Kuancheng Manchu a Chengde, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 14 luglio 2026. Recentemente, forti piogge hanno colpito quattro cittadine e nove villaggi di Kuancheng. Le autorità locali hanno avviato operazioni di soccorso per ripristinare le infrastrutture e la normale vita quotidiana.

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