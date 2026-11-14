Confindustria, Orsini “Con il Governo confronto franco sulla manovra, necessario continuare con gli investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla manovra “con il governo c’è un confronto franco. Noi non abbiamo colore politico: rappresentiamo le imprese e gli imprenditori. Quindi, per quanto ci riguarda, il confronto è franco. I ragionamenti che abbiamo portato al presidente del consiglio la settimana scorsa sono: gli investimenti, l’aggregazione, gli investimenti che devono continuare. Abbiamo fatto anche una proposta su questo”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo a Roma al XXII Forum della piccola impresa di Confindustria.

“La prima necessità che abbiamo è continuare sugli investimenti. Dobbiamo poi togliere la burocrazia, che in questo paese costa 83 miliardi. Altro tema è quello della semplificazione: la zes al sud ha fatto bene perché abbiamo bisogno che il paese corra tutto alla stessa velocità”. “Sugli investimenti abbiamo bisogno di una visione di piano industriale del paese a lungo termine – ha aggiunto – Altro tema è ampliare la zes del sud alla zes unica del paese”.

“Abbiamo un problema che si chiama caro materiali, è un problema. Noi rischiamo di bloccare cantieri edili, di bloccare contratti che sono attivi e di mandare a casa persone che stanno lavorando perché il costo del materiale è aumentato. Su questo oggi noi dobbiamo fare prendere atto e fare una presa di coscienza, è un tema. Rischiamo di bloccare i grandi cantieri”, ha detto.

“Sulla certezza di diritto abbiamo sempre fatto un po’ la battaglia, perché nel momento in cui non c’è la certezza del diritto viene meno, si rischia che venga meno la fiducia tra imprese e istituzioni. Noi abbiamo visto in questi giorni che i crediti derivanti dal superbonus vengono portati a 10 anni. Non possiamo permettercelo. Non possiamo permettercelo, non difendo il sistema bancario, si difende da solo, non ha la mia necessità di essere difeso”, ha concluo.

– foto IPA Agency –

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