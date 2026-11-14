Le Pmi italiane pagano l’energia elettrica il 307% in più rispetto alla media europea

ROMA (ITALPRESS) – Le micro e piccole imprese italiane continuano a pagare l’energia elettrica molto più cara rispetto ai concorrenti europei e alle grandi aziende nazionali. Nel 2025, le imprese con consumi inferiori a 20 MWh annui hanno sostenuto un costo di 465 euro per MWh, ben 101 euro in più rispetto alla media dell’Unione europea, con un differenziale del 30,7%. Ancora più marcato il divario rispetto alle grandi imprese italiane, che pagano appena 130 euro per MWh: una differenza di 335 euro. È quanto emerge dall’Osservatorio Energia 2026 della CNA, che analizza l’andamento dei prezzi energetici e le ricadute sulla competitività del sistema produttivo, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese. Il quadro è aggravato dalla forte dipendenza energetica dell’Italia dall’estero, pari al 73,9%, circa 16 punti percentuali superiore alla media europea. Petrolio e gas naturale rappresentano oltre il 72% delle fonti di energia primaria utilizzate nel nostro Paese, esponendo l’economia italiana alle tensioni internazionali e alle oscillazioni delle quotazioni. Nel 2026, la crisi di Hormuz ha determinato una nuova impennata dei prezzi energetici. Nei primi dieci mesi dell’anno il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia è aumentato del 32,6% rispetto alla media del 2025, mentre a settembre ha raggiunto 230,8 euro per MWh, più del doppio rispetto a febbraio. La penalizzazione delle piccole imprese non dipende soltanto dalle quotazioni dell’energia, ma anche dalla struttura delle bollette.

Per le aziende con consumi inferiori a 20 MWh annui, infatti, la componente energia rappresenta appena il 42,2% dell’importo complessivo. Il resto è assorbito dai costi di rete, dagli oneri e dalle imposte. Per le imprese più energivore, invece, il peso della componente energia arriva al 76,1%. Il confronto internazionale conferma lo svantaggio competitivo italiano. Nel 2025 il prezzo medio dell’elettricità pagato dalle imprese in Italia superava del 10,3% quello della Germania, del 51,2% quello della Francia e del 63% quello della Spagna. Uno squilibrio particolarmente rilevante per un Paese nel quale le imprese con consumi inferiori a 20 MWh assorbono quasi l’11% dell’elettricità utilizzata dal sistema produttivo, una quota più elevata rispetto alle principali economie europee. Criticità analoghe emergono per il gas naturale. Nel 2025 le piccole imprese italiane hanno pagato il gas il 9,3% in più rispetto alle aziende europee della stessa fascia di consumo. Anche in questo caso, per le utenze più piccole, soltanto il 51,6% dell’importo complessivo è riconducibile alla componente energia. “Il costo dell’energia continua a rappresentare una pesante zavorra per la competitività delle nostre imprese – dichiara il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini -. Non è accettabile che un piccolo laboratorio artigiano, un’attività commerciale o un’impresa di servizi paghino l’elettricità molto più cara di una grande azienda. È un divario che penalizza investimenti, occupazione e capacità di competere. Le tensioni internazionali dimostrano quanto sia urgente ridurre la vulnerabilità energetica del Paese, ma occorre soprattutto intervenire sulla struttura delle bollette, alleggerendo gli oneri che gravano in misura sproporzionata sulle imprese più piccole. Servono misure strutturali, non interventi temporanei: abbassare il costo dell’energia significa sostenere concretamente la crescita dell’economia italiana”. Per la CNA è quindi necessario accelerare sulla riduzione degli oneri impropri nelle bollette, correggere gli squilibri tra le diverse fasce di consumo e rafforzare gli strumenti che consentono anche alle micro e piccole imprese di accedere all’energia a condizioni più competitive.

– foto IPA Agency –

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