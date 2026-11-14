Microsoft ripristina tutti i servizi dopo un blackout globale durato 18 ore

ROMA (ITALPRESSS) – Microsoft ha completato il ripristino di tutti i suoi servizi cloud e delle applicazioni della suite Microsoft 365 (tra cui Outlook, Teams, OneDrive e Copilot), a seguito di un esteso blackout informatico durato circa 18 ore che ha causato forti disservizi a livello internazionale. L’interruzione, iniziata nella giornata di giovedì, ha paralizzato la posta elettronica, la messaggistica aziendale e i sistemi di archiviazione per oltre 430 milioni di utenti, coinvolgendo imprese, enti governativi, strutture sanitarie e istituti scolastici in più di 74 Paesi.

In una nota ufficiale diffusa dalla dirigenza di Microsoft, il gruppo si è detto “profondamente rammaricato” per i disagi subiti da clienti e partner, escludendo in modo categorico l’ipotesi di un attacco cibernetico o di malfunzionamenti legati ai sistemi di intelligenza artificiale. La causa del problema è stata attribuita a un errore di configurazione dell’infrastruttura di rete emerso a seguito di un recente aggiornamento della capacità dei server. Microsoft ha spiegato di aver riattivato le funzionalità in modo graduale per verificare la stabilità dell’infrastruttura ad ogni fase ed evitare sovraccarichi causati dall’enorme mole di dati in coda, confermando il ritorno alla normale operatività su tutte le regioni geografiche.

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(ITALPRESS).