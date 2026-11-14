Inflazione, da inizio guerra nel Golfo Persico boom del 4,4%

VENEZIA (ITALPRESS) – Dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico (28 febbraio 2026), in Italia l’inflazione è aumentata del 4,4%, con punte del +5,4% a Como, +5,1 a Siena e Lucca e del + 4,6 a Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa. Le voci più interessate dai rincari sono state le bollette dell’energia elettrica e del gas con +28,7%, l’uso di mezzi di trasporto personali con il +13,8 e i servizi di trasporto passeggeri con +9, le apparecchiature per l’informazione e la comunicazione (cellulari, computer, tablet, tv, etc.) con +8,3 e i servizi di alloggio (alberghi, villaggi vacanze, ostelli, etc.) con il +6,1%. Le uniche voci che in questi ultimi 8 mesi hanno registrato una variazione negativa sono state gli acquisti dei veicoli con il -0,1%, le bevande alcoliche con -1,3, gli elettrodomestici con il -2,2 e i pacchetti vacanze con il -8,1. In altre parole, gli effetti dello scontro bellico hanno contribuito in maniera determinante a innalzare l’inflazione, grazie, in particolare, ai rincari di luce, gas, carburanti, elettronica di consumo e delle strutture ricettive presenti nel nostro Paese. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha realizzato questa elaborazione su dati Istat. Se, inoltre, l’osservazione si concentra sulle prime 50 sottovoci che hanno subito i maggiori rincari di prezzo in questi primi 8 mesi di guerra tra USA e Iran, a guidare la graduatoria sono i supporti di registrazione non registrati (cassette, videocassette, DVD, CD, etc.). Questi prodotti hanno visto schizzare all’insù il prezzo medio del 64,8%.

Seguono il gasolio da riscaldamento e il cherosene per uso domestico con il +44,3, il gas da riscaldamento del +39,2, il diesel del +32,2, l’elettricità del +23,9, il trasporto aereo di passeggeri del +23,5 e la benzina del +22,7. A livello regionale i rincari più importanti hanno interessato la Toscana con il +4,2%. Seguono la Sardegna e il Veneto con il +4&. Regioni, queste appena elencate, che hanno nel turismo uno dei punti di forza della propria economia hanno visto aumentare i prezzi delle strutture ricettive rispettivamente del 36,1, del 17,6 e, nell’isola, addirittura del 44%. Appena fuori dal podio regionale scorgiamo il Lazio e la Sicilia con il +3,9% e la Liguria e il Friuli Venezia Giulia con il 3,8. La regione meno investita dalla spinta inflazionistica è stata il Trentino Alto Adige con il +1,8%. Tra gli 80 Comuni capoluogo di provincia che l’Istat monitora mensilmente, in questi primi 7 mesi di guerra nel Golfo la città che ha subito la fiammata inflazionistica più importante è stata Como con il +5,4 %. Seguono Siena e Lucca con il +5,1, Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa con il +4,6, Venezia con il +4,5 e Pisa con il +4,4. I Comuni meno interessati, invece, sono stati Trento con il +1,1%, Belluno con il +0,9 e Milano con il +0,8. E’ verosimile ritenere che in queste ultime tre città i rincari siano stati molti più contenuti degli altri, poiché a febbraio l’indice dei prezzi al consumo in queste realtà urbane era tra i più elevati del Paese.

Negli ultimi mesi i prezzi hanno ripreso a correre e a trainarne la crescita sono stati soprattutto i beni energetici: elettricità, gas, benzina e diesel. Sebbene il Governo sia intervenuto con un provvedimento all’inizio di questa settimana, con l’arrivo dell’inverno il peso delle bollette potrebbe farsi sentire in misura importante, sia per le famiglie sia per le piccole imprese. A rischiare maggiormente sono i nuclei e le attività economiche più fragili, quelle con meno margini per assorbire i rincari. Il problema potrebbe non fermarsi all’energia. Se la tendenza degli ultimi tre mesi dovesse proseguire, anche i prodotti alimentari rischiano di subire aumenti molto significativi. E a pagarne il prezzo più alto sarebbero le famiglie a basso reddito: per loro le spese essenziali, come il cibo, il riscaldamento e l’illuminazione, pesano di più sul bilancio domestico poiché non si possono contenere più di tanto. Se il conflitto non dovesse terminare in tempi ragionevolmente brevi e i prezzi di energia elettrica e gas rimanere così elevati, anche molte piccole attività economiche ad alto consumo energetico potrebbero subire un aumento dei costi fissi difficilmente assorbibile attraverso un ritocco all’insù dei listini. Ci riferiamo ad esempio ai settori gasivori, ovvero quelle realtà a elevato consumo di gas che lavorano nei settori della chimica, della carta, del vetro, della ceramica, del cemento/laterizi e del siderurgico.

Sullo stesso piano anche le imprese che operano nei settori elettrivori, vale a dire in quelli ad elevato consumo di energia elettrica. Segnaliamo, in particolare, il comparto dell’alluminio, della plastica, della gomma, del tessile, dell’alimentare e dell’industria digitale. Quando i prezzi corrono, stipendi e pensioni restano fermi e il risultato ha un nome preciso: perdita di potere d’acquisto. Con la stessa cifra in tasca, oggi si compra meno di ieri. Le famiglie lo sanno bene, e reagiscono come hanno sempre fatto nei momenti difficili: stringono la cinghia. Il pericolo è proprio questo: con troppa inflazione rischiamo di veder crollare i consumi. Si comincia dal superfluo, o da ciò che tale appare. Niente pizza al sabato sera, il bagno da rifare resta com’è, il vestito nuovo aspetta la prossima stagione, la porta che non chiude bene verrà aggiustata più avanti. Piccole rinunce domestiche, che sommate raccontano un Paese prudente e preoccupato. Ma ogni spesa rimandata ha un destinatario. Dietro quella rinuncia a mangiare la pizza c’è un locale che avrà i tavoli semivuoti. Dietro quel bagno c’è il lavoro di un idraulico, dietro quella porta quello di un falegname, dietro quel vestito la mano di una sarta. Sono artigiani, commercianti, ristoratori che vivono dei consumi delle famiglie, quelle stesse famiglie che oggi, per necessità, potrebbero comprano meno. Se i clienti diminuiscono, le botteghe lavorano meno, gli incassi si assottigliano, i margini si riducono fino a mettere in difficoltà l’attività stessa.

È un circolo vizioso che si autoalimenta: chi compra ha meno da spendere, chi vende ha meno da incassare, e anche chi vende, a sua volta, finisce per ridurre i propri consumi. Ricordiamo, infine, che quelli delle famiglie generano il 60 per cento circa del Pil nazionale. Per questo l’inflazione non è soltanto un numero nelle statistiche, un decimale in più o in meno nei bollettini ufficiali. È una forza che morde su due fronti: svuota il portafoglio di chi acquista e assottiglia il fatturato di chi offre beni e servizi, e così, silenziosamente, impoverisce il Paese. Il caro vita “esploso” negli ultimi mesi ha una causa precisa: l’impennata dei prezzi dell’energia. Ed è su questo fronte che bisogna agire per attenuarne gli effetti, mettendo un freno ai rincari di gas, elettricità e carburanti. Come? Replicando a livello europeo la misura già adottata tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025: il tetto al prezzo del gas in tutta l’Ue. Allora, con una soglia massima fissata a 180 euro al megawattora, il costo della materia prima fu messo al riparo dalle speculazioni e le bollette poterono scendere in modo significativo. Per i carburanti la strada è diversa. Bruxelles dovrebbe consentire ai singoli Stati di tagliare le accise per ridurre il prezzo alla pompa, concedendo maggiore flessibilità nel calcolo dei conti pubblici. Con le piazze d’Europa piene di manifestanti contro il carovita, resta difficile capire che cosa stia aspettando Bruxelles per intervenire.

– foto IPA Agency –

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