CIO svela eventi, quota atleti per Olimpiadi invernali giovanili 2028

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I Giochi olimpici invernali giovanili del 2028 saranno caratterizzati da un periodo di gare snellito a otto giorni, con circa 1.600 atleti, ha annunciato lunedì il Comitato Olimpico Internazionale.

Queste cifre rappresentano circa il 20% di atleti in meno rispetto ai Giochi olimpici invernali giovanili del 2024 a Gangwon. La decisione è stata approvata la scorsa settimana dal Comitato esecutivo del CIO.

I Giochi utilizzeranno un numero ridotto di sedi di gara, facendo principalmente affidamento sulle infrastrutture esistenti dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per ridurre i costi operativi e di affitto. Il programma includerà i sette sport principali dei Giochi olimpici invernali: biathlon, bob, curling, hockey su ghiaccio, slittino, pattinaggio e sci.

Per rafforzare l’interesse tra i giovani, debutteranno otto nuove specialità, tra cui il pattinaggio sincronizzato, i singoli misti di slittino, lo sci su gobbe e le prove rail nello sci e nello snowboard freestyle. Quindici eventi presenti a Gangwon 2024 sono stati cancellati.

Le prove rail, recentemente inserite nel calendario della Federazione internazionale di sci e snowboard, sono apprezzate per l’accessibilità geografica, l’idoneità all’allenamento al coperto con un impiego minimo di neve e la sostenibilità dei costi grazie all’utilizzo delle infrastrutture esistenti per lo slopestyle.

“Questo programma rappresenta un importante passo avanti per i Giochi olimpici invernali giovanili”, ha dichiarato Karl Stoss, membro del CIO e presidente della Commissione del programma olimpico. “Riflette un chiaro impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e formati sportivi incentrati sui giovani”, ha aggiunto.

