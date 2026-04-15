ZHOUSHAN (XINHUA/ITALPRESS) – Un artista lavora a una scultura di sabbia nell’area panoramica di Nansha, a Zhujiajian, nella città di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 14 aprile 2026. Procedono regolarmente i preparativi per l’edizione 2026 della mostra di sculture di sabbia di Zhoushan. Allestita su una superficie complessiva di 10.000 metri quadrati nell’area panoramica di Nansha, a Zhujiajian, la mostra esporrà oltre 50 sculture di sabbia a tema equino. L’apertura al pubblico è prevista all’inizio di maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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