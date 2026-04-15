Acqua Lete annuncia la nuova partnership con Skate Italia

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete ha annunciato la nuova partnership con Skate Italia – Federazione Italiana Sport Rotellistici, per il prossimo triennio. Un accordo che segna l’inizio di un percorso condiviso volto a sostenere e valorizzare uno dei movimenti sportivi più dinamici e spettacolari del panorama italiano.

Gli sport rotellistici rappresentano velocità, tecnica, equilibrio e passione: valori che si fondono perfettamente con l’identità di Acqua Lete, da sempre vicina al mondo dello sport e promotrice di uno stile di vita attivo e sano. Attraverso questa collaborazione, Acqua Lete accompagnerà Skate Italia nei principali eventi e nelle competizioni nazionali, sostenendo atleti, società sportive e giovani talenti che ogni giorno contribuiscono alla crescita di discipline sempre più amate dal pubblico italiano.

Per Acqua Lete lo sport è energia, condivisione e spirito di squadra. Valori che si ritrovano pienamente nel mondo degli sport rotellistici, dove determinazione, allenamento e passione permettono agli atleti di esprimere al massimo il proprio potenziale.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con Skate Italia” – commenta Nicola Arnone, Presidente di Acqua Lete – “Gli sport su rotelle rappresentano dinamismo, spettacolo e grande impegno atletico. Sostenere Skate Italia significa supportare un movimento in continua crescita e condividere valori come passione, determinazione e gioco di squadra”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio della nuova partnership con Acqua Lete – dichiara Sabatino Aracu, Presidente di Skate Italia – Un accordo che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione degli sport rotellistici in Italia. Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori fondamentali come il benessere, la salute e la promozione di uno stile di vita attivo. Acqua Lete è un partner di grande prestigio, che ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il mondo del nostro sport e i suoi protagonisti, dai giovani talenti fino agli atleti di alto livello”.

Con questa nuova alleanza, Acqua Lete continua a sostenere lo sport italiano, affiancando una realtà federale che rappresenta eccellenza, spettacolo e una straordinaria comunità di atleti e appassionati.

-Foto ufficio stampa-

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