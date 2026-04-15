Cina: Chengdu ospita la terza edizione della “Giornata del Made in Italy”

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La terza edizione della “Giornata del Made in Italy” si è svolta il 13 aprile nel distretto di Xinjin, a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Istituito dal ministero italiano delle Imprese e del Made in Italy e promosso congiuntamente con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’evento punta a presentare al pubblico globale le competenze professionali dell’Italia in diversi settori strategici.

L’edizione di quest’anno si è svolta nell’ambito del “Chengdu-Europe Industry Dialogue”, dedicato al tema “Sostenibilità nel settore agroalimentare”. L’iniziativa è stata organizzata dal Consolato generale d’Italia a Chongqing, dall’Ufficio Affari Esteri di Chengdu e dal governo del distretto di Xinjin.

L’evento si è aperto con visite ad alcune istituzioni chiave, tra cui il Centro di Innovazione tecnologica per gli alimenti salutari e due imprese rappresentative dell’industria agroalimentare. Gli incontri hanno consentito ai rappresentanti di Cina e Italia di comprendere meglio i punti di forza dell’industria agroalimentare locale.

“L’evento di oggi mira a rafforzare gli scambi e la cooperazione tra Cina e Italia nel settore agroalimentare, promuovendo al contempo l’integrazione tra pratiche agricole sostenibili e innovazione scientifica e tecnologica in entrambi i Paesi”, ha affermato Fabio Schina, Console generale d’Italia a Chongqing, durante il suo discorso di apertura. “Il dialogo tra imprese e istituzioni dei due Paesi è fondamentale per promuovere modelli di sviluppo sostenibili e favorire nuove opportunità di collaborazione.”

Durante la sessione dedicata ai discorsi inaugurali, Davide Liberati, addetto per il settore agroalimentare dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, ha pronunciato un discorso dal titolo “Opportunità di collaborazione nel settore agroalimentare tra Italia e Cina”, mentre Huang Cheng, direttore del dipartimento per la Promozione degli Investimenti del distretto di Xinjin, ha illustrato le opportunità di investimento offerte dal territorio.

L’evento ha inoltre ospitato dialoghi di settore. Nel corso di due tavole rotonde, rappresentanti di imprese cinesi e italiane, associazioni di categoria e istituti di ricerca si sono confrontati sui vari temi.

Nel corso delle discussioni, i partecipanti hanno approfondito tematiche quali l’innovazione nella filiera agroalimentare, il trasferimento tecnologico e le strategie di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle possibili sinergie e agli ambiti di cooperazione concreta tra i due Paesi. L’obiettivo era promuovere nuove opportunità di collaborazione tra Cina e Italia nel settore agroalimentare.

(ITALPRESS).