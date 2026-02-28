Cina: Yiwu riapre dopo la Festa di primavera (1)

(260228) -- YIWU, Feb. 28, 2026 (Xinhua) -- Merchants pose for photos at the Global Digital Trade Center in Yiwu, east China's Zhejiang Province, Feb. 28, 2026. Merchants on Saturday kicked off the first business day of the Year of the Horse as the Yiwu International Trade City and the Global Digital Trade Center in Yiwu, the world's largest small-commodities hub, resumed operations after the Spring Festival holiday. According to local customs data, Yiwu's total foreign trade reached 836.5 billion yuan (about 121.97 billion U.S. dollars) in 2025, achieving an increase of 25.1 percent year on year. Exports rose more than 24 percent, and imports over 32 percent. (Xinhua/Xu Yu)

YIWU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Commercianti posano per le foto al Global Digital Trade Center di Yiwu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 febbraio 2026. Sabato i commercianti hanno inaugurato il primo giorno lavorativo dell’Anno del cavallo, mentre la Yiwu International Trade City e il Global Digital Trade Center di Yiwu, il più grande hub mondiale delle piccole merci, hanno ripreso le attività dopo la pausa per la Festa di primavera. Secondo i dati doganali locali, il commercio estero totale di Yiwu ha raggiunto 836,5 miliardi di yuan (circa 121,97 miliardi di dollari USA) nel 2025, registrando un aumento del 25,1% su base annua. Le esportazioni sono cresciute di oltre il 24% e le importazioni di oltre il 32%.

