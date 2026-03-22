Cina: Xizang, yak selvatici pascolano vicino al ghiacciaio Zangser Kangri (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 marzo 2026, mostra yak selvatici nei pressi del ghiacciaio Zangser Kangri nella riserva naturale nazionale di Changtang, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Il 21 marzo si è celebrata la Giornata mondiale dei ghiacciai.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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