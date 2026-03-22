Cina: Xizang, yak selvatici pascolano vicino al ghiacciaio Zangser Kangri (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 10 marzo 2026 mostra un branco di yak selvatici che corre nei pressi del ghiacciaio Zangser Kangri nella riserva naturale nazionale di Changtang, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Il 21 marzo si è celebrata la Giornata mondiale dei ghiacciai.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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