Cina: Xizang punta a crescita economica di qualità nel 2026

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, punta quest’anno a uno sviluppo economico di alta qualità, impegnandosi ad attuare misure come investimenti nelle infrastrutture, ampliamento dell’apertura di alto livello, ulteriore sviluppo dell’energia pulita e accelerazione dell’applicazione di tecnologie digitali e intelligenti.

Dopo aver superato lo scorso anno la soglia dei 300 miliardi di yuan (circa 43 miliardi di dollari) di prodotto interno lordo (PIL), la regione mira a una crescita del PIL superiore al 7% nel 2026, secondo il rapporto di lavoro del governo presentato sabato da Gama Cedain, presidente del governo regionale, alla sessione annuale dell’assemblea popolare regionale.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), il PIL regionale dello Xizang è cresciuto in media del 6,3% annuo, raggiungendo i 303,19 miliardi di yuan nel 2025, ha affermato Gama Cedain nel rapporto.

Il 2026 segna l’inizio del 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030).

Quest’anno lo Xizang si impegnerà a completare investimenti superiori a 244 miliardi di yuan per sostenere pienamente grandi progetti come l’impianto idroelettrico nel tratto inferiore del fiume Yarlung Zangbo e la ferrovia Sichuan-Xizang, attuando al contempo interventi di miglioramento qualitativo su diverse autostrade nazionali.

Secondo il rapporto, la regione svilupperà con decisione il settore dell’energia pulita, puntando ad aumentare la capacità installata di generazione elettrica da 13 milioni di kW nel 2025 a 20 milioni di kW nel 2026, con la realizzazione in varie località di basi energetiche integrate che combinano eolico, solare e idroelettrico.

Nonostante l’alta quota e l’ambiente severo, lo Xizang è in una posizione favorevole per sviluppare l’energia pulita grazie alle abbondanti risorse solari, eoliche e idriche. I suggestivi paesaggi montani e la ricca cultura etnica tibetana rendono inoltre la regione una destinazione turistica molto apprezzata.

Nel 2026 l’area dell’altopiano promuoverà lo sviluppo integrato delle industrie culturali e turistiche, accelerando al contempo la trasformazione digitale e intelligente del turismo culturale e continuando a stimolare i consumi turistici. Il rapporto indica che spettacoli ed elementi del patrimonio culturale immateriale saranno incoraggiati a entrare nelle aree panoramiche e negli hotel a stelle, mentre il turismo rurale sarà ulteriormente potenziato.

In quanto regione di confine, lo Xizang amplierà l’apertura a un livello più elevato. Garantendo il funzionamento stabile dei 14 siti tradizionali di commercio di frontiera esistenti, la regione ne aprirà altri 12 quest’anno.

La regione ottimizzerà inoltre la disposizione dell’industria della potenza di calcolo e accelererà l’applicazione integrata delle tecnologie digitali e intelligenti.

Sono previsti forti investimenti anche per migliorare il benessere della popolazione, con 13,6 miliardi di yuan destinati a 34 progetti sociali. In particolare, il sussidio annuale per l’istruzione prescolare gratuita nelle aree agricole e pastorali salirà in media da 380 yuan a 1.000 yuan per bambino.

Lo Xizang continuerà a dare priorità alla tutela ecologica, piantando oltre 26.000 ettari di alberi nel 2026, metà dei quali destinati al progetto di riforestazione delle montagne a nord e a sud del capoluogo regionale Lhasa, si legge nel rapporto.

“Lo Xizang di oggi sta cogliendo opportunità storiche senza precedenti, con il suo ruolo di barriera di sicurezza, i vantaggi nelle risorse energetiche e la posizione di corridoio strategico che diventano sempre più evidenti”, ha dichiarato Gama Cedain. “Un magnifico progetto sta ora prendendo forma”.

