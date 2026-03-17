Cina: Xizang, popolazione di cervi a labbra bianche in aumento (1)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cervi a labbra bianche, una specie sottoposta a protezione nazionale di prima classe, fotografati nel villaggio di Gaiba del distretto di Nedong, città di Shannan, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 15 marzo 2026. La popolazione dei cervi a labbra bianche è gradualmente aumentata grazie al continuo miglioramento dell’ambiente ecologico locale e al potenziamento degli sforzi per la conservazione della biodiversità, rappresentando un vivido esempio di sviluppo ecologico sull’altopiano.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]