Cina: Xizang, oltre 2.100 soccorritori impegnati nelle ricerche dopo colata di fango (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori conducono operazioni di ricerca e soccorso nell’area colpita dalla colata di fango nella contea di Gyirong, nella Regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 29 agosto 2026. Finora sono stati dispiegati nelle aree colpite dalla colata di fango un totale di 2.141 soccorritori, 269 mezzi di soccorso e 3.922 attrezzature per cercare i dispersi, con le squadre impegnate nelle ricerche su un’area di circa 90.000 metri quadrati.

-Foto Xinhua-

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