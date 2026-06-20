Cina: Xizang, installate 24 turbine per un progetto di energia eolica (2)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pale di turbine eoliche vengono trasportate a Shannan, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 5 giugno 2026. La prima turbina eolica della Fase I di un progetto di energia eolica realizzato dalla filiale dello Xizang della China Huadian Corporation nella contea di Qonggyai è stata completata giovedì. La Fase I di questo progetto prevede l’installazione di 24 unità di turbine eoliche da 6,25 MW, distribuite tra 4.800 e 5.350 metri di altitudine.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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