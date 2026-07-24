Cina: Xizang, iniziata gara ippica con diversi eventi in programma (2)

AMDO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un cavallerizzo esegue a cavallo la figura equestre della raccolta della hada, una tradizionale sciarpa tibetana di seta, durante la cerimonia di apertura di una competizione ippica nella contea di Amdo, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 23 luglio 2026. Ieri qui è iniziata una competizione ippica, con vivaci esibizioni ed gare di cavalli.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]