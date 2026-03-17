Cina: Xizang, Gaiba celebra inizio di lavori agricoli primaverili (2)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti di un villaggio, vestiti con abiti tradizionali, piantano semi in un campo appena arato nel villaggio di Gaiba della città di Shannan, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 16 marzo 2026. Ieri in tutto lo Xizang si sono tenute cerimonie che segnano l’inizio dei lavori agricoli primaverili. La cerimonia riveste grande importanza poiché segna l’inizio della stagione agricola nel nuovo anno e serve come preghiera per condizioni meteorologiche favorevoli e raccolti abbondanti. È considerata un importante rito nelle regioni agricole dello Xizang. Oltre 200 abitanti del villaggio, in abiti tradizionali, hanno partecipato alla cerimonia a Gaiba.

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