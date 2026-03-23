Cina: Xizang, fiori di colza e di pesco in piena fioritura (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 marzo 2026, mostra i campi di fiori di colza nella contea di Bomi, città di Nyingchi, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I fiori di colza e di pesco sono in piena fioritura qui, creando uno scenario pittoresco sull’altopiano.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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