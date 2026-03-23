Cina: Xizang, fiori di colza e di pesco in piena fioritura (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 marzo 2026, mostra un campo di fiori di colza nella contea di Bomi, città di Nyingchi, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I fiori di colza e di pesco sono in piena fioritura qui, creando uno scenario pittoresco sull’altopiano.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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