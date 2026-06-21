LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 18 giugno 2026 mostra una mandria di yak che attraversa un ruscello dopo essere passata attraverso un sottopasso della Ferrovia Qinghai-Xizang nel distretto di Seni, a Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Mentre la Ferrovia Qinghai-Xizang si estende attraverso l’Altopiano tibetano settentrionale, sono stati costruiti non solo attraversamenti dedicati per la fauna selvatica, ma anche molti sottopassi e ponti destinati a fungere da corridoi ecologici per il bestiame, come bovini e ovini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).