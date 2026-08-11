Cina: Xiplomacy, un tocco personale alla diplomazia cinese

PECHINO (CINA) (XINHUA) – “L’amicizia si fonda su un valore fondamentale: un mondo di pace deve essere un mondo di amicizia”.

Una volta, il presidente cinese Xi Jinping citò un amico straniero per illustrare il valore dell’amicizia. A suo avviso, l’amicizia tra i popoli è il fondamento di relazioni internazionali stabili e durature, una forza motrice inesauribile per promuovere la pace e lo sviluppo mondiali e un prerequisito fondamentale per una cooperazione vantaggiosa per tutti.

In occasione della Festa di primavera di quest’anno, Xi ha risposto agli amici dello Stato USA dell’Iowa inviando loro un biglietto di auguri per il Capodanno cinese, proseguendo così per il terzo anno consecutivo il caloroso scambio di auguri per il nuovo anno.

Ricordando la sua visita in Iowa 41 anni fa, Xi ha affermato di essere stato accolto calorosamente e che quei bei ricordi sono ancora oggi vividi nella sua mente.

Nel 1985, Xi, allora funzionario della contea di Zhengding, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, guidò una delegazione in Iowa. Fu la prima visita di Xi negli Stati Uniti.

Durante il viaggio, visitò Muscatine, una città nella zona rurale dell’Iowa orientale, dove soggiornò presso una famiglia del posto, quella di Thomas ed Eleanor Dvorchak. L’esperienza gli lasciò un ricordo indelebile.

Ripensando al viaggio decenni dopo, Xi ha affermato di ricordare ancora dove aveva soggiornato: al 2911 di Bonnie Drive. “Quello fu il mio primo contatto faccia a faccia con la popolazione statunitense”, ha affermato Xi. “Per me, loro rappresentano l’America”.

Questi vecchi amici si sono riuniti nel 2023, quando Xi ha visitato San Francisco per la riunione dei leader dell’APEC. Quando Xi ha visto Gary, figlio dei Dvorchak, ha esclamato: “Dormivo nella tua stanza, e ricordo le felpe e l’attrezzatura sportiva che c’erano lì”.

“C’era una gioia genuina, si poteva vedere dal sorriso sul suo volto. Si stava davvero godendo quel momento”, ha affermato Gary a proposito del ricongiungimento.

Negli ultimi anni, Xi ha aggiunto un tocco più caloroso e personale alla diplomazia cinese riallacciando i rapporti con vecchi amici stranieri. Ha mantenuto stretti legami con amici di tutto il mondo attraverso incontri e lettere, lasciando dietro di sé innumerevoli momenti calorosi e sentiti.

Nel 2014, Xi si recò in Tasmania, in Australia, per visitare la famiglia del suo vecchio amico, il defunto premier della Tasmania Jim Bacon, mantenendo così una promessa fatta anni prima.

Honey Bacon, vedova di Bacon, riferì a Xi che suo marito attendeva da tempo la sua visita. “All’epoca Bacon mi aveva invitato a visitare la Tasmania e io avevo accettato. Sono venuto qui oggi per mantenere l’impegno preso con lui”, dichiarò Xi.

I due si conobbero per la prima volta nel 1999, quando Bacon visitò la provincia orientale cinese del Fujian e fu ricevuto da Xi, allora governatore ad interim della provincia.

Entrarono subito in sintonia. Bacon lo descrisse come “straordinario nei modi”, ma allo stesso tempo cordiale e alla mano come un vecchio amico.

Nel 2001, su invito di Xi, Bacon guidò un’altra delegazione nel Fujian. Durante la visita, dopo aver appreso che Bacon amava la canzone “Le onde di Gulangyu”, Xi gli regalò una musicassetta del brano. Bacon, a sua volta, invitò Xi a “fare una passeggiata e dare un’occhiata” in Tasmania, e Xi accettò volentieri l’invito.

Tuttavia, quella si rivelò essere l’ultima volta che i due si incontrarono. Bacon morì nel 2004 dopo una malattia.

Durante la visita di Xi in Tasmania nel 2014, la famiglia di Bacon gli mostrò alcune fotografie scattate durante le visite di Bacon in Cina. Vedendo le foto che li ritraevano insieme, Xi disse con commozione: “Anch’io conservo queste fotografie”.

Per Xi, amicizie come queste non sono mai vincolate dal tempo o dalla distanza. Da tempo attribuisce grande importanza all’amicizia tra i popoli e a legami più stretti tra le persone, sottolineando che tale amicizia è la chiave per solide relazioni tra i Paesi e che i popoli costituiscono la pietra angolare dello sviluppo delle relazioni tra Stati.

Quest’anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Laos, nonché l’Anno dell’amicizia Cina-Laos. Anche la ferrovia Cina-Laos, un motore fondamentale del commercio bilaterale, della cooperazione economica e degli scambi tra i popoli, celebra il suo quinto anno di attività.

Portando con sé l’aspirazione del popolo laotiano di trasformare il proprio Paese da nazione senza sbocco sul mare a snodo di collegamenti terrestri, la ferrovia rappresenta un progetto simbolo della Belt and Road Initiative proposta da Xi. È inoltre una testimonianza dell’amicizia duratura e degli stretti legami personali coltivati negli anni dai leader di Cina e Laos.

Sommad Pholsena, che ha ricoperto l’incarico di ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Laos, ha preso parte alla costruzione della ferrovia Cina-Laos. “Il popolo laotiano sognava da tempo di avere una ferrovia”, ha affermato. “È stata la Belt and Road Initiative a rendere possibile la ferrovia Cina-Laos”.

Sommad è stato compagno di scuola di Xi. È figlio del defunto Quinim Pholsena, leader rivoluzionario che fu ministro degli Esteri del Laos dal 1962 al 1963. Diversi figli di Pholsena vissero e studiarono alla scuola Bayi di Pechino negli anni Sessanta, quando anche Xi era studente lì.

Durante le visite di Xi in Laos nel 2010, in qualità di vice presidente cinese, e nel 2017, come presidente, Xi trovò il tempo per incontrare i suoi amici della famiglia Pholsena e rincontrarsi con i suoi ex compagni di scuola. “Qualunque cosa accada, dovevo trovare il tempo per vedervi”, raccontò loro Xi.

“Il presidente Xi è un vero amico che dà valore all’amicizia”, ha dichiarato Sommad.

L’uomo ricorda anche le parole di Xi: grazie alla ferrovia Cina-Laos, la montagna che separa Kunming da Vientiane non è più alta e la strada non è più lunga.

Un’amicizia duratura si fonda sulla comprensione reciproca, sul rispetto e sulla sincerità. “Solo quando le persone si rapportano tra loro con sincerità, l’amicizia può durare”, ha affermato Xi. “Sono gli innumerevoli piccoli ruscelli dell’amicizia tra i popoli che confluiscono formando la possente forza che promuove la pace e lo sviluppo mondiali e costruisce una comunità dal futuro condiviso per l’umanità”.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)