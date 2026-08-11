Cina: Xizang, al via il Nagqu Horse Racing Festival 2026 (2)

NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cavallerizzi si esibiscono durante la cerimonia di apertura del Nagqu Horse Racing Festival 2026 presso l’ippodromo Gesar a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 10 agosto 2026. Caratterizzato da tradizionali competizioni equestri, esibizioni di sport etnici e una fiera commerciale, l’evento ha preso il via qui ieri, attirando un gran numero di abitanti del posto e visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).