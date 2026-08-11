Libia, il generale dell’intelligence militare della regione orientale ucciso in un attentato

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il generale Fawzi Al-Mansouri, capo dell’intelligence militare nella regione orientale della Libia, è stato ucciso in un attentato davanti alla sua casa nel quartiere di Al-Sayyida Aisha a Bengasi, dove un’autobomba è esplosa contro il suo veicolo.

Secondo quanto documentato in video diffusi sui social media, l’attacco ha colpito Al-Mansouri mentre si trovava nella sua auto di fronte all’abitazione. Il generale era uno dei comandanti militari più importanti delle forze armate libiche, e la sua uccisione rappresenta un evento inaspettato, considerando il miglioramento delle condizioni di sicurezza a Bengasi negli ultimi anni.

Al momento non sono state rivendicate responsabilità. Le autorità locali hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’attacco.

-Foto IPA Agency-

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