URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’e-commerce è ora accessibile in quasi tutte le aree rurali della regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, sostenuto da una rete completamente coperta di centri di servizi commerciali a livello di contea e di hub di distribuzione logistica, nonché di stazioni logistiche a livello di cittadina.

I tassi di copertura dei centri commerciali a livello di cittadina e dei negozi di alimentari nei villaggi hanno raggiunto livelli record, rispettivamente del 96,56% e del 98,92%, secondo il dipartimento regionale del Commercio.

A seguito dell’emanazione nel 2023 di un piano d’azione nazionale triennale per il commercio a livello di contea da parte del ministero del Commercio e di altre otto agenzie governative, lo Xinjiang ha ottimizzato le proprie reti commerciali e logistiche a livello di contea, migliorando in modo significativo il flusso di beni industriali verso le aree rurali e di prodotti agricoli verso le città.

Dal 2021 al 2025, la regione ha ottenuto 548 milioni di yuan (circa 78 milioni di dollari) di fondi centrali e ha sostenuto quasi 400 progetti. In questo periodo, sono stati costruiti o ammodernati complessivamente 255 centri di servizi commerciali completi a livello di contea, con un aumento del 45,7% rispetto al numero del 2021.

Li Xuan, vice direttore del dipartimento regionale del Commercio, ha dichiarato che la regione svilupperà ulteriormente il mercato a livello di contea e valorizzerà il potenziale di consumo rurale.

“Attraverso l’orientamento delle politiche e il sostegno finanziario, continueremo a migliorare il sistema commerciale a livello di contea per promuovere lo sviluppo integrato urbano-rurale e una rivitalizzazione rurale completa”, ha osservato Li.

