Cina: Xinjiang tra sviluppo economico e tradizioni popolari (1)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 26 febbraio 2026, mostra la scena di un Shehuo gala a Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Il gala, al quale hanno partecipato oltre 2.000 artisti, ha impiegato una sfilata di carri per unire vari spettacoli di Shehuo, una tradizionale forma di arte folkloristica cinese. La parata di Shehuo, un’antica performance molto popolare nelle aree rurali di tutta la Cina, trae origine da antiche attività sacrificali di circa 2.000 anni fa che prevedevano preghiere per un buon raccolto. In seguito, con l’inserimento nella parata di esibizioni di danza e canto, è gradualmente diventata una consuetudine popolare messa in scena durante la Festa di primavera e la Festa delle lanterne, ritenuta in grado di scacciare la cattiva sorte e portare un nuovo inizio nel nuovo anno.

