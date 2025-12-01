Cina: Xinjiang, rimborsi fiscali ai turisti superano 8 milioni di yuan nel 2025

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I rimborsi fiscali per i turisti stranieri nel porto aereo di Urumqi, il principale hub internazionale dello Xinjiang, hanno superato gli 8 milioni di yuan (circa 1,13 milioni di dollari) nei primi dieci mesi di quest’anno, registrando un aumento di 26 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La Regione Autonoma dello Xinjiang Uiguro, nel nord-ovest della Cina, famosa per le sue risorse turistiche naturali e culturali diversificate, è da tempo una meta privilegiata per i viaggiatori internazionali. Nei primi dieci mesi del 2025, la regione ha ricevuto 2,12 milioni di visitatori in entrata, con un aumento del 6,06 percento su base annua.

Per facilitare ulteriormente il turismo transfrontaliero, la Cina ha introdotto ad aprile una serie di misure per ottimizzare la politica di rimborso fiscale all’uscita dal Paese, tra cui la riduzione della soglia di spesa minima, la semplificazione del processo di rimborso e l’ampliamento dei canali di servizio.

La politica a livello nazionale ha dato un forte impulso ai consumi transfrontalieri nello Xinjiang. Nell’area partenze internazionali dell’aeroporto internazionale Urumqi Tianshan, cartelli e schermi informativi in sei lingue guidano i viaggiatori nella procedura di rimborso fiscale.

Azamat Yernar, un turista del Kazakistan, ha acquistato abiti in seta Atlas e prodotti artigianali tipici dello Xinjiang nell’aeroporto. “Questi prodotti sono molto particolari, e i prezzi sono ancora migliori dopo il rimborso fiscale. La procedura qui è molto comoda: sono bastati solo due minuti dalla consegna dei documenti alla verifica doganale”, ha raccontato.

Lo Xinjiang ha ampliato le categorie degli articoli rimborsabili a 12, tra cui prodotti di lusso, articoli culturali, tessili e prodotti alimentari locali.

“Arricchiremo ulteriormente la varietà dei prodotti rimborsabili con caratteristiche tipiche dello Xinjiang e miglioreremo la comodità dei servizi per i viaggiatori”, ha affermato Zhang Weijie, vice direttore della dogana dell’aeroporto.

