Cina: Xinjiang, produzione petrolio greggio supera 1,7 mln tonnellate (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’8 dicembre 2025, mostra una veduta sulla zona di produzione di petrolio di scisto di livello nazionale a Jimsar, nel bacino di Junggar, nella regione autonoma nordoccidentale cinese dello Xinjiang uiguro.
Quest’anno la zona, una delle principali della regione, ha registrato una produzione di petrolio greggio superiore a 1,7 milioni di tonnellate finora, segnando un importante passo avanti nello sviluppo del petrolio di scisto nel Paese, secondo quanto annunciato martedì dalla China National Petroleum Corporation (CNPC).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
