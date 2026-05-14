KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Durante la notte, i russi hanno lanciato contro l’Ucraina oltre 670 droni e 56 missili. L’obiettivo principale di questo attacco è stato Kiev. Nella città ci sono danni in 20 località. Si tratta di normali edifici residenziali, una scuola, una clinica veterinaria, infrastrutture puramente civili”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che “ci sono anche distruzioni nella regione di Kiev, e sono stati sferrati analoghi attacchi terroristici contro l’energia a Kremenchuk, e contro le strutture portuali e residenziali a Chornomorsk. Attualmente a Kiev è in corso un’operazione di salvataggio sul luogo del colpo di droni russi contro un palazzo residenziale di nove piani: nell’edificio è stato completamente distrutto un ingresso. Decine di persone sono state salvate. Purtroppo, una persona è morta. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Sotto le macerie potrebbero ancora esserci persone”.

“Questo – aggiunge Zelensky – non è certo il comportamento di chi pensa che la guerra stia volgendo al termine. E’ importante che i partner non tacciano su questo attacco. E altrettanto importante è continuare a sostenere la protezione del nostro cielo. E, allo stesso modo, nell’interesse di tutti coloro che desiderano la pace, è necessario continuare a esercitare pressione sulla Russia. Grazie a tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).