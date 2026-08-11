URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre 180.000 visitatori stranieri nella regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, hanno utilizzato servizi di pagamento mobile nella prima metà del 2026, con un aumento del 45% su base annua, hanno annunciato oggi le autorità locali.

Nel periodo, le transazioni effettuate tramite pagamento mobile dai visitatori stranieri hanno raggiunto quasi 700 milioni di yuan (circa 103 milioni di dollari USA).

Mentre la regione continua a semplificare i propri servizi di pagamento per i viaggiatori in entrata, lo Xinjiang consente ai visitatori di pagare direttamente con i portafogli digitali dei propri Paesi o regioni senza dover scaricare applicazioni aggiuntive. Il servizio copre ora 228 e-wallets esteri provenienti da 37 Paesi e regioni, secondo il governo regionale.

Nel frattempo, le transazioni con carte bancarie estere effettuate dai viaggiatori in entrata nello Xinjiang hanno raggiunto quota 148.000 nei primi sei mesi dell’anno, pari a 1,68 volte il dato dello stesso periodo dello scorso anno. Un totale di 58.500 esercizi commerciali nella regione accetta ora pagamenti con carte bancarie estere.

Sono stati migliorati anche i servizi di rimborso fiscale e di cambio valuta. Nel capoluogo regionale Urumqi, 16 negozi che offrono il rimborso fiscale dispongono ora di servizi online che consentono di completare la procedura in circa cinque minuti. I viaggiatori in entrata possono accedere ai servizi di cambio valuta in quasi 5.000 punti in tutta la regione.

Queste misure arrivano mentre la Cina continua ad ampliare la propria apertura e ad attirare un maggior numero di visitatori internazionali e viaggiatori d’affari. Negli ultimi anni il Paese ha ampliato le politiche di esenzione dal visto, consentendo soggiorni più lunghi e una maggiore libertà di viaggio.

I dati dell’Amministrazione nazionale dell’immigrazione mostrano che nella prima metà del 2026 gli ingressi senza visto di cittadini stranieri sono aumentati del 30,6% su base annua, superando quota 17,8 milioni.

Li Bo, vice direttore della filiale dello Xinjiang della Banca popolare cinese, ha affermato che le misure hanno consentito ai viaggiatori in entrata di effettuare pagamenti e ricevere rimborsi fiscali in modo più agevole, migliorando significativamente la loro esperienza di pagamento nello Xinjiang.

(ITALPRESS).