KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nella notte, gli attacchi russi hanno ucciso sei persone e ne hanno ferite almeno 20 tra Zaporizhzhia e Kiev, mentre Mosca ha lanciato missili balistici e bombardamenti aerei contro città ucraine e i nuovi attacchi sono proseguiti fino alle prime ore del mattino.

“Cinque morti e altri 20 feriti: purtroppo, il bilancio delle vittime continua a salire in seguito all’attacco nemico a Zaporizhzhia”, ha scritto su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale. Fedorov ha spiegato che i missili balistici e bombe aeree guidate hanno danneggiato case e altri edifici, provocando incendi e interruzioni di corrente.

Esplosioni si sono verificate anche a Kiev poco dopo la mezzanotte, a causa dei missili balistici russi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha avvertito che la capitale era “sotto attacco missilistico” e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. Squadre mediche sono state inviate nel quartiere di Shevchenkivskyi, dove un magazzino è stato danneggiato.

Le autorità cittadine hanno segnalato incendi in alcuni magazzini nella zona centrale di Kiev e hanno riferito di un ferito.

ZELENSKY “ATTACCO BRUTALE”

“Dalla scorsa notte sono in corso le operazioni di soccorso per far fronte alle conseguenze dell’attacco russo a Zaporizhzhia. La città è stata colpita da missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Si è trattato di un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Purtroppo, al momento, si contano sei morti e diciannove feriti in città. I soccorritori stanno continuando a spegnere un incendio in uno dei luoghi colpiti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social. “A Kiev, un attacco missilistico ha danneggiato un ospedale per malattie infettive e alcune attività commerciali. Gli attacchi con i droni continuano praticamente ogni giorno. A Kherson e Kharkiv, le sottostazioni elettriche sono state colpite durante la notte, causando interruzioni di corrente. Tutti i servizi stanno lavorando per ripristinare l’energia elettrica alle famiglie. Anche le regioni di Donetsk, Dnipro e Mykolaiv sono state colpite. Oltre ai missili, contro l’Ucraina sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali a reazione, chiamati ‘Shahed'”.

“Ogni passo che la Russia compie – l’aumento della produzione di missili balistici, l’importazione di equipaggiamenti nordcoreani, la preparazione alla mobilitazione – dimostra che Mosca non si sta preparando alla pace, ma all’escalation. E il mondo deve reagire ora, non bisogna aspettare. Maggiori pressioni sanzionatorie, in particolare sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza in materia di difesa aerea per l’Ucraina: tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace”, conclude Zelensky.

-Foto IPA Agency-

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