KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone trascorrono il tempo libero sotto un cavalcavia a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, l’11 agosto 2026. Negli ultimi anni, Kunming ha trasformato alcune aree inutilizzate sotto ponti urbani e cavalcavia in spazi pubblici destinati al verde, al tempo libero, alle attività ricreative e all’esercizio fisico, rendendo la città più vivibile per i residenti.

-Foto Xinhua-

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