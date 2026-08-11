Fonti WSJ “Gli Usa sparano a una nave che tentava di forzare il blocco navale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense nel Golfo dell’Oman, che “tentava di eludere” l’embargo statunitense sui porti iraniani. Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario statunitense. Le truppe del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno lanciato un missile da un elicottero contro il timone della Vela Nova, una nave portacontainer battente bandiera panamense, nella mattinata di oggi, aggiunge la fonte. Il funzionario statunitense ha dichiarato al Wsj che l’equipaggio della nave è stato trasferito su un’altra imbarcazione dopo l’attacco. Al momento non si segnalano vittime o feriti e tutti i membri dell’equipaggio sono stati rintracciati.

REZAEI “L’IRAN NON RINUNCERA’ AI PROPRI DIRITTI”

L’Iran non rinuncerà a quelli che considera i suoi diritti e interessi nazionali di fronte alle minacce. Lo ha dichiarato oggi il neo segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Mohsen Rezaei. “La Repubblica Islamica non rinuncerà ai diritti e agli interessi del suo popolo di fronte a qualsiasi minaccia”, ha scritto Rezaei nel suo primo messaggio in qualità di massimo responsabile della sicurezza iraniana, citato da Iran International.

Il funzionario ha affermato che la politica estera iraniana si concentrerà sul rafforzamento della deterrenza, sul contrasto alle pressioni, sulla risposta immediata a qualsiasi attacco, sull’uso della diplomazia e sul mantenimento della prontezza di fronte alle minacce. Rezaei ha dichiarato che le decisioni devono essere prese sulla base di una chiara valutazione delle condizioni e devono essere “più incisive di prima”, aggiungendo che l’Iran punta a uscire dalla situazione attuale con maggiore sicurezza, coesione e forza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).