Cina: Xiaomi lancia una nuova serie di smartphone in Kenya

NAIROBI (KENYA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il produttore cinese di elettronica Xiaomi ha lanciato venerdì sul mercato keniota la serie REDMI Note 15, composta da tre modelli di smartphone.

L’evento di presentazione, tenutosi a Nairobi, capitale del Kenya, ha attirato dirigenti di alto livello del settore delle telecomunicazioni.

Matt Huang, country manager di Xiaomi International, ha affermato che i dispositivi mirano a soddisfare esigenze diverse degli utenti, combinando durata, imaging, prestazioni e qualità del display.

Secondo Huang, la serie REDMI Note 15 è progettata per l’uso quotidiano, offrendo al contempo prestazioni stabili e buone capacità fotografiche.

Xiaomi si colloca attualmente al terzo posto nel mercato africano degli smartphone, con una quota del 12,6%, e continua a registrare una crescita costante, ha aggiunto Huang.

Bruno Kimutai, responsabile operazioni e pianificazione terminali dell’operatore mobile keniota Safaricom, ha dichiarato che il marchio Xiaomi rappresenta ormai oltre il 50% degli smartphone sulla rete Safaricom.

Ha osservato che Xiaomi ha integrato in profondità le tecnologie di intelligenza artificiale nei propri smartphone e nell’ecosistema smart, migliorando in modo efficace l’esperienza quotidiana degli utenti.

Kimutai ha aggiunto che Safaricom continuerà a collaborare con Xiaomi per introdurre smartphone accessibili ai consumatori kenioti.

Negli ultimi anni Xiaomi ha intensificato gli investimenti nel mercato africano, ampliando gradualmente la propria presenza attraverso una strategia di prodotti diversificata.

