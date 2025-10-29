WUHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con un drone mostra la prima fabbrica Xiaomi di elettrodomestici smart a Wuhan, nella provincia centrale cinese di Hubei, il 28 ottobre 2025. La società tecnologica cinese Xiaomi ha inaugurato martedì a Wuhan, nella provincia centrale cinese di Hubei, la sua prima fabbrica di elettrodomestici smart, segnando un’importante espansione della presenza produttiva del colosso tecnologico oltre il settore degli smartphone e dei veicoli.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
