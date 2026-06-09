Cina: Xi rientra a Pechino dopo la visita di Stato nella DPRK

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e presidente della Cina, è rientrato oggi pomeriggio a Pechino dopo aver concluso la sua visita di Stato nella Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK).

La delegazione al seguito di Xi, tra cui la moglie Peng Liyuan, Cai Qi, membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC e direttore dell’Ufficio generale del Comitato centrale del PCC, e Wang Yi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC e ministro cinese degli Esteri, è rientrata con lo stesso volo.

(XINHUA).