Parigi, tre feriti in un accoltellamento nei pressi di Place de Clichy: fermato un uomo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato dopo che ha ferito diverse persone con armi da taglio. Lo riferiscono i media francesi, precisando che, dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato in possesso di due coltelli. L’episodio è avvenuto nei pressi di Place de Clichy a Parigi. Secondo quanto appreso dall’emittente Bfmtv, tre feriti sono stati soccorsi dai servizi di emergenza e trasportati in ospedale. Al momento non sarebbero in pericolo di vita.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).