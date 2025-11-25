Cina: Xi chiarisce posizione di principio su Taiwan in telefonata con Trump

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì, il presidente cinese Xi Jinping ha chiarito la posizione di principio della Cina sulla questione di Taiwan in una telefonata con il suo omologo statunitense, Donald Trump.

Xi ha sottolineato che il ritorno di Taiwan alla Cina costituisce una parte importante dell’ordine internazionale del dopoguerra.

Xi ha ricordato che, un tempo, la Cina e gli Stati Uniti hanno combattuto fianco a fianco contro il fascismo e il militarismo, aggiungendo che, allo stato attuale, dovrebbero salvaguardare congiuntamente i risultati vittoriosi della Seconda guerra mondiale.

(ITALPRESS).